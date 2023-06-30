2 июля КП «Парки Одессы» приглашает жителей и гостей города интересно провести свой отдых в Центральном парке культуры и отдыха им. Шевченко.

В 15:00 вас ждут развлечения и игры с аниматорами, разнообразные мастер-классы, вкусняшки для детей и концерт творческих детских коллективов.

В 16:30 на сценической площадке «Ракушка» состоится концерт известных артистов и музыкантов нашего города. Концерт состоится в рамках художественной акции «С песней к Победе».

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