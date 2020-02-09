100 грузинских танцоров вновь приедут в Одессу

15 февраля на сцену Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного (ул.Пантелеймоновская, 3) выйдут 100 танцоров Национального балета Грузии «СУХИШВИЛИ».

Их выступления посмотрели более 90 млн зрителей. Каждый год их ждут в разных странах мира.

Их называют УРАГАНОМ НА СЦЕНЕ, ЧАРУЮЩИМ ЗРЕЛИЩЕМ, УНИКАЛЬНЫМ ФЕНОМЕНОМ, ВОСЬМЫМ ЧУДОМ СВЕТА!

ТАК танцевать УМЕЮТ ТОЛЬКО ОНИ! Заряжайтесь силой позитива!

2500 костюмов, удивительный оркестр и уникальные инструменты — это «Сухишвили».

Они влияют на мировую моду, о них снимают фильмы и пишут книги.

ИХ ТАНЕЦ БРОСАЕТ ВЫЗОВ ЗАКОНАМ ГРАВИТАЦИИ!

ЭТОТ ПРАЗДНИК Вы запомните НАВСЕГДА!

Цена билета 450 — 1950 гривен.

Купить билет можно здесь.

Начало в 16 и 19 часов.