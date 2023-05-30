В Одессе прозвучат лучшие саундтреки и хиты в исполнении симфонического оркестра

3 июня в Одесском театре музыкальной комедии им. М. Водяного пройдёт концерт, в котором прозвучат лучшие саундтреки и хиты в исполнении симфонического оркестра, хора и лучших голосов города.

Вы услышите настоящую Золотую коллекцию музыки — саундтреки к кинофильмам «Дом дракона», «Властелин Колец», «Аватар 2», «Венсдей», а также к кинофильмам «Киборги», «Щедрик» и, конечно, саундтрек к классике кино «Хранитель» и «Список Шиндлера».

Дирижёр оркестра: Олеся Пистова.

Приходите к 16 часам на Пантелеймоновскую, 3.

Стоимость билетов от 260 гривен. Их можно купить здесь.

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