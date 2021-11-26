Куда пойти в Одессе на выходные 27-28 ноября

Несмотря на пребывание в «красной» карантинной зоне, в Одессе много ивентов, посетив которые, можно с пользой провести свободные от работы дни.

Перед тем, как отправиться в музей или кинотеатр, уточните, какие у них приняты ограничения из-за карантина и запаситесь ковид-сертификатом или отрицательным ПЦР-тестом.

Выбор, как всегда, за Вами!

27 ноября в 10:00 на Лидерсовском бульваре в Одессе будут проведены ритуал возложения цветов и композиций из ржаных и пшеничных колосьев к памятному знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине и минута молчания. В храмах города состоятся панихиды по жертвам голодоморов 1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 годов в Украине.

27 ноября спектакль «Двенадцать стульев» предлагает любителям театра Одесский академический театр музыкальной комедии им. М.Водяного. Цена билетов от 50 до 300 грн. Приходите к 18:30.

До 27 ноября в галерее современного искусства на Лидерсовском бульваре, 5, выставка «Метафизика. Остров», предлагающая переосмыслить местный «миф» о городе юмора и шуток и определить новые концепты туристической дестинации. Ценители одесских пейзажей познакомятся здесь с работами местных художников 60-70-х годов ХХ ст., видевших город не таким, каким его воспринимает курортный турист. Выставка работает с учётом карантинных ограничений с 11:00 до 19:00.

27 ноября спектакль «Две.Рь» поставлен по мотивам пьесы современного одесского драматурга Анны Яблонской. История о том, что ты никогда не знаешь, в какое именно тело Господь поместил твою родственную душу и за какой именно дверью тебе уготована встреча с ней. В спектакле используется ненормативная лексика. Возрастные ограничения +16. Цена билетов от 75 до 200 грн. Приходите к 19:00. Место проведения: Театр на Чайной.

27 ноября Украинский театр приглашает на спектакль-откровение «Сердце пополам». Постановка в жанре драмы, созданная по мотивам новелл Марии Матиос. В спектакле, на примере историй нескольких украинских и еврейских семей, будут освещены трагические события минувшего столетия в Украине. Герои постановки, несмотря на ужасные социально-политические обстоятельства, находят силы как для сопротивления, так и для жизни. Приходите к 19:00. Стоимость билетов – 200 грн.

27-28 ноября в Одесском музее западного и восточного искусства выставка оригинальной старинной фотографии «Италия в фотографиях 19 века». Все работы – из частной коллекции Александра Якимчука. На них запечатлели моду, архитектуру, внешние особенности времени и передали детализированную атмосферу века.

28 ноября на сцене Театра Музкомедии Rock MOZART Le Concert. Рок-Опера, всколыхнувшая мир! В этот вечер рассказ о жизни Моцарта превратится в безумный рок-концерт о силе страсти и настоящем таланте. Приходите к 16:00 или 19:30. Цена билетов от 510 до 1590 грн.

28 ноября в 19:00 одесский театр «Маски» приглашает на «Дон Жуана». Яркая, феерически праздничная история любви и красоты, великодушия и мудрости, с элементами музыки, танца, трюков и спецэффектов! Цена билетов от 180 до 350 гривен. Место проведения: Дом клоунов.

28 ноября на сцене Оперного театра покажут балет «Маскарад» на музыку Арама Хачатуряна. Эта постановка – новое яркое прочтение классического произведения Михаила Лермонтова. В балете использованы уникальные сценографические решения, современная хореография и эффектные декорации. Приходите к 18:30. Стоимость билетов – 50-510 грн.

28 ноября комедия абсурда «Стриптиз» состоится в Театре на Чайной. По мотивам пьесы Славомира Мрожека. Длительность спектакля 60 минут. Возрастное ограничение — не младше 15 лет. Цена билетов от 75 до 150 гривен. Приходите к 19:00.

До 30 ноября в арт-галерее Летнего театра Одесского городского сада выставка живописи, графики и скульптуры “Живая связь”. Здесь представят свои работы 10 современных художников Одессы и Киева.

В проекте представлены произведения разных школ, стилей и жанров. Вход свободный, при условии соблюдения всех карантинных ограничений.

Уютных выходных! Локдауны временные — искусство вечно!

Фото: Александр Александров/Одесса News

Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat