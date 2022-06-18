В Одессе, в Горсаду, выступит муниципальный театр им. А. Салика

Одесский муниципальный театр им. А. Салика и музыкальная волонтёрская инициатива «Творческая сила» продолжают музыкальный марафон «Просто неба».

В воскресенье, 19 июня, в 17:00 в ротонде Городского сада для одесситов выступит объединённый духовой оркестр Одесского муниципального театра и музыкальной волонтёрской инициативы «Творческая сила» с европейской программой.

Также творческие подарки подготовили новые резиденты «Творческой силы» – ансамбль танца «Созвездие» Одесского городского центра хореографического искусства.

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