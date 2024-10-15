«Лебединое озеро. Зона» — Одесский украинский театр анонсирует премьеру

К столетию со дня рождения великого Сергея Параджанова в Одесском украинском театре им. В. Василько 18-19 октября премьера спектакля Лебединое озеро. Зона».
В основу спектакля легли заметки гениального Сергея Параджанова, которые он писал в тюрьме.
Его умение видеть Красоту даже в мусоре и творить из него настоящее искусство поражает весь мир. Спектакль о том, что в каких бы невыносимых обстоятельствах ни был Человек, его прекрасный внутренний мир и Любовь дают возможность Жить, о том, что можно заточить человека физически, но нельзя убить в нём Свет. Это история о силе оставаться Человеком, даже когда весь мир против тебя.
Актёры театра обещают, что зритель будет удивлён.
Длительность спектакля — 60 мин.
Возрастные ограничения 16+
Приходите 18 октября к 18 часам, а 19-го — к 16.00.
Стоимость билетов от 80 гривен. Их можно купить здесь.
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