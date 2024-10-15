Зеленский провёл заседание Ставки, посвящённое энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский 15 октября провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, посвящённое энергетике.

Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, на заседании обсуждали комплексную подготовку Украины к зиме.

«Доклады всех, кто задействован в процессе: «Нафтогаза», «Укрэнерго», министерств энергетики, внутренних дел, развития общин и территорий, Воздушных сил, областных военных администраций. Все уровни защиты энергетической инфраструктуры: инженерный, средствами РЭБ и силами ПВО. Активное участие будет принимать наша авиация», – написал Зеленский.

Кроме того, по его словам, Ставка решила усилить украинскую ПВО в приграничных и прифронтовых регионах.

«Министерство внутренних дел представило план мер реагирования на обстрелы и оперативного восстановления повреждений. Продолжается работа по созданию рассредоточенной сети когенерационных установок», – добавил Зеленский.

«Ситуация в энергетике сложная», — сказал Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа.

Энергетики отмечают, что без отключений можно обойтись примерно до середины октября, если не будет новых атак на объекты энергетики. 6 сентября министр энергетики Герман Галущенко заявил, что у Украины есть шанс пройти зиму без отключений света, если Россия не нанесёт ударов, которые критически повлияют на энергосистему.

Одесса News информировала, что предыдущее заседание Ставки Верховного Главнокомандующего состоялось 14 октября, на котором обсуждалась военная ситуация, поставки фронту, работа оборонно-промышленного комплекса.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy