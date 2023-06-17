Зеленский встретился с лидерами некоторых стран Африки. Что было в центре внимания

Президент Украины Владимир Зеленский 16 июня провёл встречу с лидерами 5 африканских стран — ЮАР, Сенегала, Замбии, Египта, Коморских островов, а также представителями президентов Республики Конго и Республики Уганда, которые прибыли в нашу страну с визитом.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса президента Украины.

Приветствуя делегацию стран Африки в Украине, Владимир Зеленский отметил, что голос Африканского континента должен слышать мир, в частности, когда речь идёт о фундаментальных вопросах безопасности и восстановлении реальной силы Устава ООН и всей системы международного права.

«К сожалению, этот день начался с очередной российской террористической атаки против Украины. Крылатые и баллистические российские ракеты сегодня показали реальное пренебрежительное отношение России и к усилиям по восстановлению мира, и ко всем лидерам мира, пытающимся защитить мир от агрессии. Россия – единственный источник войны и единственная причина, по которой последствия этой войны наносят вред всему миру, разным народам на всех континентах. Никто не может чувствовать, что их границы защищены, а безопасность их людей гарантирована, пока Россия пытается сделать агрессию и кражу чужих земель глобальной нормой», – подчеркнул Глава Украинского государства.

Зеленский презентовал лидерам африканских стран украинскую формулу мира и проинформировал о том, как конкретные пункты формулы приведут к восстановлению полной безопасности для Украины и всех других государств и народов, так или иначе страдающих от последствий российской агрессии.

Глава Украинского государства также отметил, что африканские гости посетили Бучу в Киевской области и увидели последствия российской оккупации.

Он поблагодарил всех участников встречи за поддержку принципа территориальной целостности государств и защищённости наций от агрессий.

Во время переговоров речь шла о российском теракте на Каховской ГЭС и его последствиях для людей, окружающей среды и инфраструктурных объектов, в частности, для Запорожской атомной электростанции, которую российские войска оккупируют уже более года и используют как прикрытие для обстрелов украинских городов.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили вопрос продовольственной безопасности мира, в котором Украина уже продемонстрировала свою глобальную силу. Владимир Зеленский представил участникам переговоров результаты двух экспортных инициатив: Черноморской зерновой инициативы и гуманитарной программы «Зерно из Украины».

«Мы реально помогаем миру и конкретно – многим народам Африки, Азии, Европы сохранять социальную устойчивость и ценовую предсказуемость на продовольственном рынке благодаря нашему экспорту. Вместе с партнёрами работаем над зерновыми хабами в Африке.

Поставки продовольствия должны быть надёжно гарантированы, и право каждого человека на еду должно быть обеспечено, несмотря на любые попытки таких государств, как Россия, использовать угрозу голода и социальной нестабильности для шантажа народов», – заявил Президент.

Зеленский также предложил «значительно расширить образовательные программы для студентов из стран Африканского континента».

Президент ЮАР Сирил Рамафоса 16 июня на пресс-конференции в Киеве отметил, что во время встречи с Зеленским были откровенные разговоры, и выразил ожидание, что на переговорах с Путиным состоится «аналогичный откровенный разговор».

Вместе с тем, он уклонился от ответа на вопрос, планирует ли его страна выполнять ордер Международного уголовного суда на арест президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, если тот приедет в ЮАР на саммит БРИКС в августе.

«Мы ожидаем прибытия президента Путина. Я также проведу двустороннюю встречу с ним, чтобы обсудить саммит БРИКС. Этот вопрос ещё обсуждается и рассматривается нашим правительством. И я уже отмечал, что мне придётся принимать решение о том, как пройдёт этот саммит БРИКС. И мы послушаем также, что скажет президент Путин», – сказал он.

К вопросу об аресте Путина Рамафоса не вернулся.

Фото и видео: ОПУ

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