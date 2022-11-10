ВСУ обстреляли кафе в Херсонской области с солдатами РФ: они висели по всем деревьям

В посёлке Зеленовка Херсонской области ВСУ обстреляли кафе «Фариз», где обедали российские оккупанты.

Об этом 9 ноября в интервью «Радио НВ» заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

По его словам, местные жители рассказали, что такого ещё не видели.

«Как раз в обед туда прилетело. Как говорят местные из Зеленовки, такого они ещё не видели. По всем деревьям висели россияне», – отметил Хлань.

По информации Генерального штаба ВСУ в Facebook, Вооружённые силы Украины с 24 февраля по 10 ноября ликвидировали около 78 тысяч 690 российских агрессоров, что на 740 человек больше по сравнению с предыдущими сутками.

Также защитники Украины уничтожили 2 804 вражеских танка (+3 единицы за сутки), боевых бронированных машин – 5 682 (+16), артиллерийских систем – 1 805 (+3), РСЗО – 393 (+0), средств ПВО – 205 (+0), самолётов – 278 (+0), вертолётов – 260 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 499 (+16), крылатых ракет – 399 (+0), кораблей/катеров – 16 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 4 242 (+15), специальной техники – 159 (+0).

Наибольшие потери враг понёс на Лиманском и Авдеевском направлениях. Данные уточняются.

Как заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли, сооьщает ВВС, на войне в Украине было убито и ранено более 100 тысяч российских военнослужащих, также погибли около 40 тыс. мирных жителей.

«Речь идёт о количестве убитых и раненых российских военных на уровне более 100 тысяч. Вероятно, то же самое — с украинской стороны. Это огромные масштабы человеческих страданий», — заявил Милли во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка.

При этом Милли не уточнил, каким образом он получил эти данные.

Как сообщала Одесса News, вражеские потери за боевой день 9 ноября на юге Украины составили 125 военных, 3 танка, 5 единиц автобронетехники, склад с боеприпасами в Бериславском районе Херсонской области.

Фото: Командование десантно-штурмовых войс ВСУ/Facebook

Инфографика: Генштаб ВСУ/Facebook

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod