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  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Олег Малёванный, светлая память

В бою за Украину погиб житель Одесской области Олег Малёванный, светлая память

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Во время выполнения боевого задания 8 ноября 2024 года на Курском направлении погиб житель Болграда – военнослужащий механизированного подразделения Вооружённых Сил Украины, солдат Олег Малёванный.

Об этом 13 ноября сообщила Болградская райгосадминистрация.

Олег 1974 года рождения. У воина осталась дочь.

Одесса News информировала о гибели на фронте 13 августа 2024 года 26-летнего жителя Арциза Одесской области Кирилла Мягченко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Болградская РГА/Facebook

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