21 ударный дрон сбит в небе Украины с вечера 13 ноября

С 19.00 13 ноября противник атаковал Украину 59 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа из района Курска РФ.

Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что по состоянию на 08.30 14 ноября подтверждено сбитие 21-го БпЛА противника в Сумской, Харьковской, Полтавской и Киевской областях. 38 вражеских беспилотников локационно потеряны.

Одесса News информировала, что в предыдущую ночь было подтверждено сбитие над Украиной двух крылатых ракет Х-101, двух баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23 и 37-ми БпЛА противника в Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской и Кировоградской областях.

Фото: Воздушное командование «Центр»

Инфографика: Командование ВС ВСУ/Facebook

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