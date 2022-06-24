Руководство ВСУ дало команду военным покинуть Северодонецк

Украинские защитники Северодонецка будут отходить из города на новые, более укреплённые позиции.

Об этом в Facebook сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«ВСУ придётся отойти от Северодонецка. Наши защитники уже получили команду. Рашисты почти разрушили Северодонецк, критическая инфраструктура уничтожена вся, повреждено 90% города, 80% жилых домов придётся сносить – восстановлению они не подлежат. Войска РФ продвигаются в направлении Лисичанска из Тошковки-Золотого. На окраину уже заходили вражеские ДРГ, атаки пройти вглубь города были отбиты», — говорится в сообщении.

«Находиться на разбитых позициях нет смысла – растёт число погибших», – пояснил глава ОВА.

Из временно захваченного Старобельска в сторону Лисичанска зафиксирована перевозка российскими захватчиками шести «Точек-У».

«Наши воины отразили наступление в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли потери и заставили отступить. Впрочем, силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса россиянам удалось овладеть Николаевкой. Лисичанск и Боровское выдержали авиационные удары. Из всех имеющихся видов вооружения российская армия открывала огонь по Северодонецку, Белой Горе, Волчеяровке».

Как сообщала Одесса News, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что с начала вторжения России в Украину количество погибших в стране военных и мирных жителей исчисляется десятками тысяч.

Фото: Луганская ОВА/Facebook

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