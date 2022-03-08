В Одессу прибыл гуманитарный груз из Германии

В Одессу прибыл гуманитарный груз из немецкого города Бранденбург.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Одесский городскоой голова Геннадий Труханов.

«Поддержка от наших друзей! В Одессу прибыл гуманитарный конвой из Германии», — написал мэр Одессы.

Геннадий Труханов выразил благодарность обербургомистру города Бранденбург г-ну Стеффен Шеллер, г-же Габриэле Вольтер, г-ну Маркусу Вольтеру, депутату Бундестага доктору Дитлинд Тиманн, руководству торговых сетей магазинов Metro и Rewe в городах Хафельштадт и Бранденбург «и всей команде немецкой стороны, которая организовывала гуманитарный конвой».

«Это существенная помощь для нашего города в военное время. И я рад, что наши друзья из разных уголков мира оказывают нам такую своевременную поддержку», — подчеркнул Труханов.

Полученный груз уже рассортирован и направляется в соответствующие подразделения.

Как сообщала Одесса News, город-побратим Марсель в марте передал Одессе машины скорой помощи и медикаменты.

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