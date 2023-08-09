Немецкий концерн Rheinmetall выкупил у Бельгии 50 танков Leopard-1 для Украины

50 танков Leopard 1 выкупил у Бельгии немецкий военно-промышленный концерн Rheinmetall.

Об этом сообщило 8 августа со ссылкой на свои источники издание Handelsblatt, пишет «ГОРДОН».

Издание сообщает, что Rheinmetall приобрёл танки Leopard 1 у Бельгии, чтобы переоснастить их и передать примерно 30 из них Украине.

По сведениям издания, Rheinmetall изначально хотела купить танки Leopard 1 у швейцарской оружейной компании Ruag, чтобы сделать их доступными для Украины. Однако Швейцария не выдала экспортную лицензию в соответствии со своим законом о нейтралитете, и Rheinmetall пришлось искать альтернативные источники поставок.

Ранее бельгийское издание Business AM сообщило, что неизвестная страна выкупила для отпрвки в Украину 50 танков Leopard 1, снятых с вооружения армии Бельгии. По данным СМИ, речь о танках, которые раньше были на вооружении бельгийской армии, а несколько лет назад их полностью вывели из эксплуатации. 50 таких танков стояли на складе компании OIP Land Systems в городе Турне.

Украинский портал Defence Express, который специализируется на военной тематике и технологиях, назвал эти танки «золотыми» из-за их стоимости. Правительство Бельгии продало эти Leopard 1 компании OIP Land Systems в 2014 году по $10–15 тыс., рассказывала министр обороны страны Людивин Дедондер в феврале 2023 года, пишет Reuters. По её словам, когда власти Бельгии хотели выкупить их обратно для передачи Украине, бельгийские оружейники запросили «необоснованную» цену – €500 тыс. за один танк, хотя машины не были пригодны к эксплуатации.

Как сообщала Одесса News, в августе 2023 года Германия передала Украине очередной пакет военной помощи.

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