В Одесской области устанавливают башни для блокировки российского телесигнала

В Одесской области вдоль границы с Приднестровским регионом Молдовы устанавливают 13 башен для блокировки российского телесигнала.

Об этом Укринформу сообщил начальник Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«Госспецсвязь над этим работает, они завершают установку 13 башен вдоль границы с Приднестровьем и будут их тестировать», — сказал он.

Олег Кипер отметил, что есть случаи, когда на территории Одесской области российский сигнал включается из Крыма и Румынии.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области в январе 2024 года правоохранители блокировали несколько каналов, предоставлявших доступ к пропагандистскому телевидению страны-агрессора.

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