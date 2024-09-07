В бою за Украину погиб житель Одесской области Владимир Негоица, светлая память

Страшная война без сожаления унесла жизнь еще одного сына Украины, уроженца г. Килия Одесской области Владимира Негоицы.

Воин не дожил до своего очередного юбилейного дня рождения всего два месяца, — сообщает 6 сентября городской голова Килии Вячеслав Чернявский.

Сержант Владимир Негоица родился в 1979 году. Когда настала пора, он встал на защиту своей страны и семьи. Стрелок-снайпер 2-го штурмового отделения 3-го штурмового взвода 2-й штурмовой роты воинской части А4599 Сухопутных войск Вооруж’нных Сил Украины погиб во время боевых действий на одном из самых горячих направлений Донецкой области.

Сердце храброго воина перестало сражаться 18 августа этого года.

6 октября ему должно было исполниться 45 лет…

Одесса News сообщала о гибели в августе 2024 года на Донецком направлении 36-летнего военного из села Каменское Одесской области Сергея Тищенко.

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Фото: Бессарабія INFORM

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