Джаред Лето назвал полномасштабное вторжение РФ в Украину «проблемой»

Основатель и участник американской группы Thirty Seconds to Mars, американский актёр Джаред Лето во время концерта в столице Сербии Белграде заявил, что планирует выступить в стране-агрессоре РФ.

Фрагмент его выступления вирусится в сети, его также опубликовало United24 Media в сосцети X, пишет издание ГОРДОН.

Лето отметил, что выступит в Москве и Санкт-Петербурге, «как только будут решены «проблемы», связанные с полномасштабным вторжением страны-агрессора РФ в Украину. Лето добавил, что также планирует выступить в столице Украины Киеве.

Во время концерта артист заявил, что в зале присутствуют «российские гости», и отметил, что почувствовал «много русской энергии» в зале. В конце концерта Лето поблагодарил зрителей на русском языке.

Заявление актёра вызвало разочарование в сети. На странице Лето в Instagram под его последним постом украинцы подвергли актёра критике за поддержку агрессора.

«Ехать в Россию. Ты сумасшедший? Полное разочарование», – написали в комментариях.

«Вы в курсе, что в Украине война, а не просто какие-то «проблемы»? Если то, что вы сказали, вам нормально, если вы поддерживаете войну, то вас не ждут в украинской столице Киеве?» – отреагировали в сети.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на слова Джареда Лето. Заявление опубликовано 13 октября на странице ведомства в соцсети X.

«Ощущение российской энергии» Джареда Лето и его желание выступать в России являются оскорблением для тех, кто жертвует жизнями ради защиты свободы. Не может быть никакого умиротворения России, когда она продолжает пытаться решить «проблему» существования Украины», – говорится в заявлении.

Одесса News информировала, что в марте 2022 года Лето выражал поддержку Украине, выступая в Киеве, спел фрагмент песни «Ах, Одесса, жемчужина у моря» во время прямой трансляции в Instagram.

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