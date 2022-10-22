Над Одесской областью силы ПВО сбили 4 ракеты типа «Калибр»

Над Одесской областью силы ПВО 22 октября сбили четыре ракеты типа «Калибр».

Об этом сообщил в Telegram представитель Одесской облвоенадминистрации Сергей Братчук.

Утром 22 октября враг нанёс два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры Одесской области, вследствие чего в нескольких населённых пунктах Одесского района нет света. Есть три пострадавших, которым оказывается медицинская помощь.

По информации Укрэнерго, масштаб сегодняшних повреждений вследствие ракетных ударов по Украинским городам сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября.

Враг атаковал не менее десятью самолётами стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из района Волгодонска Ростовской области. Выпущено 17 крылатых ракет Х-101 (Х-555).

Кроме того, российские агрессоры атаковали с кораблей из акватории Чёрного моря крылатыми ракетами «Калибр». Всего – 16 пусков.

В зонах ответственности Воздушного командования «Юг», Воздушного командования «Центр», Воздушного командования «Запад» Воздушных Сил ВС Украины авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильно-огневыми группами уничтожено восемнадцать крылатых ракет врага: 13 КР Х-101/Х-555 и 5 КР «Калибр».

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod