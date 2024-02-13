720 дней войны: украинские воины отражают атаки противника по всей линии фронта

Начались 720-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины.

По оперативной информации Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 13 февраля, за прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновения. Всего враг нанёс 5 ракетных и 113 авиационных ударов, совершил 135 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам.

«Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 23 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 16 ударных БПЛА», — говорится в информации.

Ситуация в зоне ответственности оперативно-стратегических группировок (ОСГВ) ВСУ следующая:

ОСГВ «Север»: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность;

ОСГВ «Хортица»: на Купянском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки врага вблизи Синьковки и Табаевки Харьковской области. На Лиманском направлении украинские воины отразили 3 атаки противника у Тернов и севернее Весёлого Донецкой области. На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак оккупантов неподалёку от населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Андреевка и Клещеевка Донецкой области;

ОСГВ «Таврия»: на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 22 атаки врага в районе Авдеевки. На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника вблизи Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 35 атак. На Новопавловском направлении нашими защитниками отражена атака врага южнее Пречистовки Донецкой области. В Запорожском направлении украинские воины отбили атаку противника западнее Новопокровки Запорожской области;

ОСГВ «Одесса»; на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

По информации Генштаба, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 7 разведывательных БпЛА. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 7 районам сосредоточения личного состава, 1 артиллерийскому средству и 1 средству противовоздушной обороны противника.

Одесса News информировала, что 12 февраля Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего впервые в новом составе после смены военного командования Вооружённых сил Украины, на котором обсуждались приоритетные вопросы – фронт и защита прифронтовых регионов, людей и критической инфраструктуры от российского воздушного террора, обеспечение армии всем необходимым, в частности, снарядами, дронами и средствами радиоэлектронной борьбы.

На главном фото морпех 36-й ОБрМП имени контрадмирала Михаила Билинского

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy