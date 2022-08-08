Военная ситуация на Юге за прошедшие сутки: враг всеми силами держит оборону

Обстановка на южнобугском направлении стабильно напряжённая, но контролируется силами обороны. Враг основные усилия сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск и удержании собственных рубежей обороны.

Об этом сообщил сегодня ночью в Facebook представитель ОК «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров в рапорте по итогам военной ситуации на юге Украины за прошедшие сутки.

Отмечается, что враг пытался проводить разведку с помощью БПЛА, продолжал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии соприкосновения. В течение боевого дня совершал авиационные атаки штурмовой и армейской авиацией по нашим позициям.

«Наши потери не допущены», — подчеркнул офицер командования.

Также не было людских жертв и после обстрела Николаева вражеской тяжёлой ствольной артиллерией 152-го калибра. Снаряды рухнули в Корабельном районе города.

«Снова «Градами» с левого берега обстрелян Никопольский район. Повреждена насосная станция и десять дачных домов. Без человеческих потерь», — информирует Владислав Назаров.

Нашей штурмовой авиацией и вертолётной парой нанесены три удара по скоплению вражеского вооружения и техники, опорных пунктах в Херсонском и Бериславском районах. Около села Чаривное Бериславского района уничтожен склад боеприпасов.

Подтверждены потери врага в количестве 24 человек, 1 танка Т-62 и ещё 5 единиц другой бронированной и автомобильной техники.

Как сообщала Одесса News, 7 августа военные лётчики отметили День Воздушных Сил ВСУ меткими ударами по вражеским военным объектам.

На главном фото инструктор по тактической медицине с позывным «Бритва» 122-й бригады теробороны ВСУ, член сборной Украины и Одесской области по парусному спорту, учился в Одесском морском колледже рыбной промышленности на судоводителя, в мирной жизни — повар японской и восточной кухни.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ВМС ВСУ/Facebook

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