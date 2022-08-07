Юг Украины за прошедшие сутки: военные лётчики встречают День ВС ударами по врагу

7 августа военные лётчики отмечают День Воздушных Сил ВСУ. 165-й день подряд они берегут небо Украины от врага.

Как сообщил сегодня ночью в Facebook представитель ОК «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров в рапорте по итогам военной ситуации на юге Украины за прошедшие сутки, «нашей штурмовой авиацией в составе тактического бомбардировщика, истребителей и вертолётов в течение боевого дня нанесено 9 ударов по 3-м опорным пунктам, по 4-м скоплениям врага, вооружения и техники, по одному складу боеприпасов и радиолокационной станции.

Вместе с авиацией наши ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили за прошедшие сутки 4 зенитно-ракетные системы С-300 и зенитно-ракетный пушечный комплекс «Панцирь-С1», 122-мм гаубицу, вражеский беспилотник-разведчик, бронированную и автомобильную технику.

«Уничтожен ещё полевой склад боеприпасов, а «длинная» армия сокращена на 72 рашиста», — отрапортовал Назаров.

Как сообщала Одесса News, днём ранее враг понёс такие потери: 79 солдат, 4 танка Т-72, ​2 самоходные гаубицы «Мста-С» и артустановка, радиолокационная станция и командно-штабная машина, 10 единиц бронированной и 11 другой автомобильной техники.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ДШВ ВСУ/Facebook

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