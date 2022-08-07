7 августа из Одессы и Черноморска выйдут 4 судна с украинским зерном

На воскресенье, 7 августа, в рамках международных соглашений запланирован выход из морских портов Украины четырёх судов с украинским зерном.

Об этом проинформировал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, ссылаясь на сообщение 6 августа в Twitter министерства обороны Турции.

«Результат контактов министра обороны Хулуси Акара и интенсивной работы и координации в совместном координационном центре в Стамбуле – завтра выход четырёх судов из украинских портов», – говорится в твите.

В минобороны Турции уточнили, что одно судно выйдет из порта в Одессе и три – из порта в Черноморске.

Как сообщала Одесса News, 5 августа из Одессы и Черноморска вышли три балкера с украинским зерном: Navi Star, Rojen и Polarnet. На их борту, по данным украинских властей, находятся 57 тыс. тонн украинской кукурузы, она направляется покупателям в Турции, Великобритании и Ирландии.

6 августа минобороны Турции отчиталось о прибытии в Стамбул судна Navi Star, которое следует в Ирландию, и Rojen, направляющегося в Англию.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же) из морских портов Одесса, Черноморск и Южный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, загруженное 26 тыс. тонн кукурузы, вышло из Одесского морского торгового порта утром 1 августа. Сухогруз идёт в Ливан. Razoni зашло в территориальные воды Турции 2 августа. На следующий день судно досмотрели и оно продолжило движение.

Турция 3 августа предложила увеличить до трёх в день количество судов с продовольствием, идущих из Украины.

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