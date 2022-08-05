Из Турции вышло первое судно для загрузки зерном в порту Черноморска

Первое судно, которое будет загружено украинским зерном, отправилось из Турции в порт «Черноморск». Прибытие ожидается завтра, 6 августа, вечером.

Об этом Укринформу сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

«Грузовое судно Fulmar S вышло из турецкого порта Бандирма в направлении порта «Черноморск» после инспекции у берегов Килиоса, которую провели сегодня утром представители Совместной координационной группы. Ожидается, что судно прибудет в Черноморск вечером 6 августа», — сообщил Боднар.

По его словам, после загрузки зерном в порту «Черноморск» судно отправится в обратном направлении по «зерновому коридору» в рамках инициативы ООН и соглашения, подписанного в Стамбуле 22 июля.

Отмечается, что судно идёт под флагом Барбадоса.

«Рассчитываем, что гарантии безопасности наших партнёров из ООН и Турции будут работать и дальше, а экспорт продовольствия из наших портов станет стабильным и прогнозируемым для всех участников рынка. Для этого планируем обеспечить способность портов обрабатывать более 100 судов в месяц. Хотя «зерновой коридор» уже заработал на выход, наша цель – полноценная работа портов в оба направления. Мы получаем заявки судовладельцев, готовых заходить в наши порты под загрузку, и первое мероприятие ожидается уже завтра. Наша цель – три и более млн тонн экспорта агропродукции ежемесячно из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный». Такие шаги нужны не только украинской экономике, но и миру. Чем быстрее мы сумеем вывезти 20 млн тонн урожая прошлого года и начать экспорт нового, тем быстрее улучшится продовольственная ситуация в мире», — отметил Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Как сообщала Одесса News, сегодня утром из портов Большой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном. На борту трёх балкеров Navi star, Rojen и Polarnet 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которая направляется в Турцию, Великобританию и Ирландию. Сегодняшним караваном возобновлено судоходство из порта «Черноморск».

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