Демонтажные работы разрушенного дома на Добровольского в Одессе завершены

13 мая мэр Одессы Геннадий Труханов провёл совещание по поводу дома на Добровольского, часть крайнего подъезда которого была уничтожена в результате попадания российского дрона 2 марта этого года.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Демонтажные работы завершены, подрядчики покинули строительную площадку. На месте будет развёрнут пост Муниципальной стражи, чтобы избежать «заселения» асоциальных элементов. В настоящее время ведутся подготовительные работы по проектированию капитального ремонта этой части дома», — говорится в сообщении.

Что касается уцелевшей части подъезда, то специалисты провели обследование конструкций и считают проживание здесь безопасным.

«Я думаю, что в ближайшее время мы сможем вернуть людей в свои дома. Но не будет работать лифт и в некоторых квартирах не будет газа. Коммуникации будем подключать постепенно, в индивидуальном порядке. Все муниципальные службы находятся в контакте с жильцами дома», – рассказал Геннадий Труханов.

Также городской голова встретился с жителями повреждённого в результате российской атаки дома на улице Атамана Чепыги.

Сейчас готовится технический отчёт, после его утверждения люди смогут подавать документы на компенсацию по программе єВідновлення.

Одесса News информировала, что в мае 2024 года состояние дома на проспекте Добровольского, 134, сильно повреждённого в результате попадания вражеского дрона 2 марта 2024 года осмотрела координатор системы ООН в Украине Дениз Браун.

Фото и видео: «Одесса»

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