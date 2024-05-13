В Одесской области засеяли первые экспериментальные поля хлопчатника, всходы которого можно будет увидеть уже через две недели.

Об этом сообщает в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«Наши селекционеры уверены, что наряду с выращиванием традиционных культур в Одесской области складываются максимально благоприятные почвенно-климатические условия для выращивания хлопчатника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом по области, около 10 предприятий изъявили желание засеять небольшие экспериментальные поля, чтобы определить, насколько эту культуру выгодно выращивать в степной зоне и какой экономический потенциал у неё будет.

Для справки. Хлопчатник — это однолетняя культура с практически безотходным производством: из неё получают волокно (до 40%) и семена (60%), из которых изготавливают техническое масло, жмых для животноводства, а створки коробочек используют как биотопливо. Кроме того, отходы хлопчатника являются стратегическим сырьём для производства оборонительных средств.

Одесса News информировала, что в Верховной Раде рассматривают законопроекты, позволяющие зарегистрировать права на сорта хлопчатника, в том числе генетически модифицированные.

Фото: ООГА

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