В Одесской области открыт второй фронт — жатва

В Одесской области стартовала жатва-2022.

Как сообщает пресс-служба Одесской облвоенадминистрации в Facebook, первыми в Украине в жатвенные летние поля вышли агропроизводители Одесской области.

В частности, в Измаильском районе стартовал сбор озимого ячменя.

Отмечается, что в общей сложности к уборке в 2022 году в Одесской области подлежит 1 миллион 061 000 тысяча га озимых зерновых. В частности, 551 тысяч гектаров озимой пшеницы, 244 тысячи — озимого ячменя, 50 000 — ярового ячменя, 190 тысяч — рапса.

Как сообщала Одесса News, в марте из-за блокады РФ портов в Чёрном море прекратился экспорт зерна из Украины. В портах заблокировано более 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнёрами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.

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