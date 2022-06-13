За истекшие сутки враг не вёл активных наступательных действий на юге страны

На юге противник продолжает обустройство и укрепление рубежей обороны, активных наступательных действий пока не ведёт.

Об этом сообщает в ежедневной информации в Facebook представитель Оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.

Владислав Назаров

«Противостояние преимущественно происходит на уровне артиллерийских дуэлей. Задействована тяжёлая ствольная и реактивная артиллерия», – говорится в его сообщении.

По пригороду Николаева враг продолжает обстрелы сто пятьдесят двух миллиметровым калибром. Разрушая здания, разрывая бомбовыми и ракетными ударами поля, враг продолжает давить на Николаевскую область, создавая впечатление своего присутствия, чтобы скрыть существенные уступки территории области.

Карта Минобороны Великобритании, составленная на 12 июня 2022 года

В то же время с украинской стороны враг испытывает существенное поражение и давление с воздуха: в течение последних суток пара вертолётов, пара штурмовиков и истребитель нанесли три мощных удара по вражеским позициям. Зафиксировано попадание в скопление противника и склад боеприпасов. Подтверждённые потери противника за воскресенье составляют 22 военных, три танка Т-62, два БМП и три единицы автомобильной техники.

Пресс-служба СБУ обнародовала телефонный разговор российских воинов, во время которого они говорили, что на Николаевском и Херсонском направлениях Вооружённые силы Украины устроили для них настоящий ад.

«Сначала «Градами» накрыли, нах*й. Потом, только чуть очухались: *бать, миномётoм! У меня прям 10 метров от окопа… бать… В окоп, короче, запрыгнул: как убало… Сидишь в окопе, бл*дь, *бать, пздец: «Господи, блдь! Только не в окоп, только не окоп! Короче, блдь, лес горит – ну, пздец! Просто ад какой-то, нах*й!» — описывает ситуацию захватчик.

По данным ОК «Юг», жители временно оккупированного Херсона проигнорировали празднование дня России, даже несмотря на попытки подкупа продуктовыми наборами.

«В своих традициях рашисты привезли ангажированную публику, которой пытались создать иллюзию народного гуляния и поддержки для пропагандистских СМИ. Но старания были напрасны – на их недопразднике охранников с оружием было больше, чем зрителей. Настоящие херсонцы включали на улицах гимн Украины, развешивали жёлто-синие ленты, мотивационные листовки и наносили повсюду патриотические граффити», — говорится в сообщении.

Корабельная группировка россиян вновь претерпела количественные изменения, но не изменила задач и угроз. Сейчас за северо-западной частью Чёрного моря следят четыре ракетных корабля, подводная лодка и три больших десантных корабля. 36 крылатых ракет типа «Калибр» направлены против всей Украины, — сказал Назаров.

Как сообщала Одесса News, по словам Президента Украины, «Чёрное море на сегодняшний день – самое опасное море мира, и это исключительно вина России».

Фото: Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ, Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ВМС ВСУ, Сергей Хлань/Facebook, Нацполиция

Видео: СБУ

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