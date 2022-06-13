В Одесской области прощаются с погибшим на фронте Василием Омельченко, светлая память

Сегодня, 13 июня, Сафьяновская община Измаильского района будет провожать в последний путь 33-летнего жителя Броски Василия Омельченко, погибшего 2 июня вблизи посёлка Луганское Бахмутского района Донецкой области, защищая нашу страну от агрессора.

Об этом сообщили в Сафьяновском сельсовете, передаёт информационное агентство «Юг.Today».

Василий родился в Броске 27 апреля 1989 года. После окончания местной школы поступил в ряды Вооружённых Сил Украины, откуда добровольцем пошёл в АТО (ООС).

После полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны боец ​​оказался в самом горячем регионе, где сейчас проходят ожесточённые бои, – в Донецкой области. Там во время выполнения боевого задания по защите независимости Украины он отдал свою жизнь.

У погибшего воина дома остались родители, две сестры и племянники.

Сенгодня в 10 утра героя будут встречать «живым» коридором при въезде в село Броска. В 11 часов по адресу: с. Броска, ул. Октябрьская, 29-А состоится отпевание Василия.

Распоряжением главы общины 13 июня на территории территориальной громады объявлено Днём траура.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Как сообщала Одесса News, 6 июня в одесском Доме офицеров прошла церемония прощания с погибшим командиром 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты подполковником Сергеем Дердугой.

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