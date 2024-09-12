Эрдоган: Возвращение Крыма Украине – требование международного права

Турция поддерживает территориальную целостность Украины и выступает за деоккупацию Крыма.

Об этом 11 сентября в видеообращении к участникам четвёртого саммита Крымской платформы заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает издание «Анадолу».

«Турция искренне желает завершения войны справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», – сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что Турция никогда не признавала незаконную российскую аннексию Крыма, которая «усугубила страдания населения региона», и заявил, что возвращение Крыма Украине является требованием международного права.

По словам президента Турции, крымские татары имеют право «на свободную, безопасную и мирную жизнью на своей родине». Также он выразил удовлетворение освобождением страной-агрессором Россией заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и ожидает, что будут освобождены и другие крымские татары, удерживаемые РФ, в том числе Асан и Азиз Ахметовы.

Также Эрдоган упомянул о депортации крымскотатарского народа в ХХ веке.

«Боль трагедии, которую пережили крымскотатарские тюрки, насильственно изгнанные со своей родины, не стихает и раны от неё не заживают на протяжении уже 80 лет», – заявил он.

Президент Турции подчеркнул, что крымские татары являются коренным народом украинского полуострова.

«Обеспечение безопасности и благополучия крымскотатарских тюрок, одного из коренных народов Крыма, входит в число приоритетов внешней политики Турции», – сказал Эрдоган.

Одесса News информировала, что в августе 2024 года Турция ратифицировала соглашение о свободной торговле с Украиной.

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