Авиация РФ выпустила 8 ракет по Яворовскому полигону во Львовской области

Российские агрессоры нанесли авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности на Львовщине (бывший Яворивский полигон Сухопутных войск Украины).

Об этом в Теlegram сообщает Львовская областная военно-гражданская администрация.

«По предварительным данным, выпущено 8 ракет. Информация о пострадавших устанавливается», — говорится в сообщении.

Подробнее обещают сообщить позже.

Как сообщала Одесса News, российские войска 11 марта нанесли ракетные удары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску.

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