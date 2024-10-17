В Одессе ночью был воздушный бой

С 19.30 16 октября до 5 утра 17 октября враг осуществил дроновую атаку на Украину, в том числе Одесскую область.

Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что задействованные авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины зафиксировали всего 56 ударных БпЛА и беспилотников неустановленного типа, выпущенных из районов Орла, Приморско-Ахтарска РФ.

В результате противовоздушного боя сбиты 22 вражеских БпЛА в Сумской, Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Черкасской, Одесской и Тернопольской областях. Два беспилотника вышли из воздушного пространства в направлении Беларуси, 27 БпЛА локационно потеряны в результате активного противодействия РЭБ Сил обороны.

По информации спикера Украинской добровольческой армии — Юг Сергея Братчука, один беспилотник в Одесской области был сбит над Доброславом, 5 — над Берёзовкой.

Зафиксировано 5 попаданий ударных БПЛА по объектам инфраструктуры в прифронтовых областях.

Также командование ВС ВСУ информирует о запуске управляемой авиационной ракеты Х-59 из воздушного пространства Курской области.

Одесса News информировал, что в ночь на 16 октября враг осуществил массированную дроновую атаку по Украине 136-ю беспилотниками.

Фото: Генштаб ВСУ

Инфографика: ВС ВСУ/Facebook

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