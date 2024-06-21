Зеленский собрал Ставку для обсуждения защиты от вражеского энерготеррора

Президент Украины Владимир Зеленский 20 июня провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, посвящённое прежде всего защите энергетики от российских ударов и защите наших людей от последствий российского энерготеррора.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своём вечернем 20 июня видеообращении, размещённом на официальном сайте Президента Украины.

«Совершенно конкретная задача – максимально поддержать людей, общины и сделать всё, чтобы российские террористы не достигли своих целей. Жизнь Украины должна сохраниться, и это касается, в частности, энергетического обеспечения», — отметил Зеленский.

Были на Ставке доклады чиновников и руководителей энергокомпаний, военных и руководителей сектора безопасности.

Отмечается, что по результатам обсуждения докладов были приняты конкретные решения:

«Первое: правительству поручено немедленно представить программу стимулирования в Украине установления солнечной генерации и накопителей энергии, максимально благоприятную программу. Чтобы это был по лёгкости аналог программы «5-7-9», но процент – ноль годовых в гривне для граждан. Второе: чёткий план достройки всех защитных сооружений для энергетики, и по каждому такому объекту – чёткий срок завершения работ. Надо ускоряться исполнителям на каждом уровне. Третье: на всех общественных и административных объектах в стране, на всех объектах критической инфраструктуры нужны альтернативные источники энергообеспечения. Ради этого правительство, областные и местные администрации, энергокомпании и каждый, кто должен быть привлечён, должны работать вместе и так, чтобы Украина вошла в отопительный сезон подготовленной на уровне каждой общины и всего нашего государства. Четвертое: государство будет и дальше работать для создания новой энергогенерации, новых децентрализованных энергетических мощностей. Должны быть утверждены конкретные проекты и представлены сроки выполнения каждого из них. Пятое: государство должно значительно активнее стимулировать строительство новых балансировочных и маневровых мощностей для энергетики. Это процесс довольно сложный в условиях войны, но мы должны реализовать, как реализовали уже много трудных проектов».

Президент подчеркнул, что на заседании Ставки «конечно, были доклады и поручения относительно компонента безопасности, а именно – защиты объектов энергетики от российских ударов и диверсионной деятельности. В этом тоже есть чёткая работа. Благодарен всем в Силах обороны, разведке и Силах безопасности, кто защищает нашу инфраструктуру и не даёт оккупанту ослабить Украину».

Одесса News информировала, что предыдущее заседание Ставки Верховного Главнокомандующего проводилась 17 июня с рассмотрением вопросов об оперативной ситуации по всем направлениям и на границах, о динамике выполнения отечественных контрактов и поступлении помощи из объявленных партнёрами оборонных пакетов.

Фото из архива Президента Украины

Видео: сайт Президента Украины

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