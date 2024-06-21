В бою за Украину погиб житель Одесской области Виктор Катаранчук, светлая память

20 мая 2024 года на фронте погиб 48-летний житель посёлка Бритовка Шабовской громады Виктор Катаранчук.
Об этом сообщили в Белгород-Днестровской райгосадминистрации.
Сержант Виктор Катаранчук погиб в районе населённого пункта Ивановка Херсонской области.
«Он был настоящим патриотом, мужественным и отважным воином, который до конца выполнил свой священный долг перед Украиной», — написали в некрологе.
Одесса News информировала, что 1 июня 2024 года в результате несовместимых с жизнью ранений погиб воин из Выпасного Одесской области Александр Колесниченко.
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Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook
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