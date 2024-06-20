От ран, полученных на фронте, погиб житель Одесской области Александр Колесниченко

1 июня 2024 года в результате несовместимых с жизнью ранений погиб воин из Выпасного Александр Колесниченко.

Об этом сообщили в Мологовском сельсовете.

Некоторое время Александр боролся за жизнь в больнице.

«Александр как и многие другие, мечтал о свободной независимой Украине, строил планы на будущее, но не суждено им осуществиться, потому что положил свою молодую жизнь за независимость и свободу нашего государства», — написали в сельсовете.

Ему было 29 лет.

Одесса News сообщала, что 19 мая 2024 года от полученных многочисленных ожогов и травм, которые получил во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности Украины в Донецкой области, погиб житель посёлка Любашёвка Евгений Глинский.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Мологовский сельсовет, Юлия Колесниченко/Facebook

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