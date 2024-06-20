От ран, полученных на фронте, погиб житель Одесской области Александр Колесниченко

1 июня 2024 года в результате несовместимых с жизнью ранений погиб воин из Выпасного Александр Колесниченко.
Об этом сообщили в Мологовском сельсовете.
Некоторое время Александр боролся за жизнь в больнице.
«Александр как и многие другие, мечтал о свободной независимой Украине, строил планы на будущее, но не суждено им осуществиться, потому что положил свою молодую жизнь за независимость и свободу нашего государства», — написали в сельсовете.
Ему было 29 лет.
Одесса News сообщала, что 19 мая 2024 года от полученных многочисленных ожогов и травм, которые получил во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности Украины в Донецкой области, погиб житель посёлка Любашёвка Евгений Глинский.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Мологовский сельсовет, Юлия Колесниченко/Facebook
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy