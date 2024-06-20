Кто в Одессе 20 июня останется без света из-за аварийных работ

По распоряжению НЭК «Укрэнерго», 20 июня с 3.00 до 24.00 будут действовать стабилизационные отключения света.

Об этом сообщила ДТЭК «Одесские электросети».

Проверить информацию об электроснабжении и ознакомиться с графиком отключений можно здесь.

Кроме того, часть одесситов будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы, в частности, Южными РЭС по таким адресам: просп. Небесной Сотни, 4/1-32, Гранатная, 7, 8а, Левитана, 116/а, 109, 118, Одесская, 4, 5. Работы продлятся до 19:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференцированности по уровню потребления.

Ситуация в энергосистеме после обстрелов России остаётся крайне тяжёлой.

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