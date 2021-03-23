Кому в Одессе 24 марта отключат свет

24 марта в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|25-й Чапаевской дивиз, Киевский район: 3/1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
24 мар.
|17:00
24 мар.
|25-й Чапаевской дивизии, Киевский: 3/3, 6/1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
24 мар.
|17:00
24 мар.
|4-я ст. Люст. дороги, автостоянка «Светофор»: 17/7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
24 мар.
|17:00
24 мар.
|4-я ст. Люстдорфской дор., ГСК «Дюк»: 34А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
24 мар.
|17:00
24 мар.
|Академика Заболотного: 79
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|9:00
24 мар.
|17:00
24 мар.
|Академика Заболотного: 56, 56А, 57_1, 57_2, 58, 60, 62, 66, 66_1, 66_2, 67_1
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|9:00
24 мар.
|17:00
24 мар.
|Академика Королёва: 20, 24
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
24 мар.
|17:00
24 мар.
|Академика Филатова, Киевский р-н: 6, 6б, 8а, 10А, 12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
24 мар.
|17:00
24 мар.
|Богданова переулок: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
24 мар.
|19:00
24 мар.
|Высоцкого: 11, 11А, 15, 17, 23
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|9:00
24 мар.
|17:00
24 мар.
|Гайдара: 16, 18, 20
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
24 мар.
|17:00
24 мар.
|Генерала Бочарова: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 75, 75
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|9:00
24 мар.
|17:00
24 мар.
|Героев Обороны Одессы: 16, 18, 20
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
24 мар.
|18:00
24 мар.
|Героев Обороны Одессы: 14_1
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
24 мар.
|18:00
24 мар.
|Головковская: 9
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 мар.
|19:00
24 мар.
|Добровольского проспект: 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
24 мар.
|18:00
24 мар.
|Добровольского проспект: 116, 118, 140, 148, 148А, 150, 152, 154, 156
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|9:00
24 мар.
|17:00
24 мар.
|Картамышевская улица: 28, 30, 30/1, 32/34, 35
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
24 мар.
|19:00
24 мар.
|Княжеская улица: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33а, 33б, 34, 36, 38, 40
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
24 мар.
|19:00
24 мар.
|Коблевская улица: 22
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
24 мар.
|19:00
24 мар.
|Конная улица: 19, 21
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
24 мар.
|19:00
24 мар.
|Конная улица: 11, 13, 18, 22
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
24 мар.
|19:00
24 мар.
|Леси Украинки: 31, 31А, 33, 35
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
24 мар.
|18:00
24 мар.
|Люстдорфская дорога, Киевский р-н: 92, 92А- 51, 92-А/193, 92А7, 116, 116а, 118, 122, 124, 126, 128, 130, 130а, 130б, 132, 132а, 134, 136, 138, 138-Б, 140, 922
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
24 мар.
|17:00
24 мар.
|Люстдорфская дорога, Киевский: 56в
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
24 мар.
|17:00
24 мар.
|Махачкалинская: 1, 1А, 2, 3, 5
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|9:00
24 мар.
|17:00
24 мар.
|Марсельская: 32, 32_1, 32_3, 34, 36, 44
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|9:00
24 мар.
|17:00
24 мар.
|Марсельская: 38, 40
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|9:00
24 мар.
|17:00
24 мар.
|Новосельского улица: 25, 27, 29, 35, 37, 39, 46, 46а, 48, 50, 52
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
24 мар.
|19:00
24 мар.
|Нежинская улица: 1, 3, 5
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
24 мар.
|19:00
24 мар.
|Паустовского: 29гар
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|9:00
24 мар.
|17:00
24 мар.
|Пастера улица: 34
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
24 мар.
|19:00
24 мар.
|Сахарова: 24, 26, 30, 34, 40, 44
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|9:00
24 мар.
|17:00
24 мар.
|Семёна Палия: 73, 73_1, 77, 77_1, 77_2, 83, 83_1, 83_2, 83_3, 93, 97, 99, 113, 113А, 113б, 120, 122, 126, 126_1, 130, 134
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|9:00
24 мар.
|17:00
24 мар.
|Старопортофранковская улица: 43
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
24 мар.
|19:00
24 мар.
|Терешковой Валентины, Малиновский р-н: 38, 40, 42, 44, 46
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
24 мар.
|17:00
24 мар.
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