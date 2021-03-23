Кому в Одессе 24 марта отключат свет

24 марта в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. 25-й Чапаевской дивиз, Киевский район: 3/1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 мар. 17:00

24 мар. 25-й Чапаевской дивизии, Киевский: 3/3, 6/1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 мар. 17:00

24 мар. 4-я ст. Люст. дороги, автостоянка «Светофор»: 17/7

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 мар. 17:00

24 мар. 4-я ст. Люстдорфской дор., ГСК «Дюк»: 34А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 мар. 17:00

24 мар. Академика Заболотного: 79

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мар. 17:00

24 мар. Академика Заболотного: 56, 56А, 57_1, 57_2, 58, 60, 62, 66, 66_1, 66_2, 67_1

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мар. 17:00

24 мар. Академика Королёва: 20, 24

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 мар. 17:00

24 мар. Академика Филатова, Киевский р-н: 6, 6б, 8а, 10А, 12

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 мар. 17:00

24 мар. Богданова переулок: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 мар. 19:00

24 мар. Высоцкого: 11, 11А, 15, 17, 23

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мар. 17:00

24 мар. Гайдара: 16, 18, 20

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 мар. 17:00

24 мар. Генерала Бочарова: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 75, 75

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мар. 17:00

24 мар. Героев Обороны Одессы: 16, 18, 20

Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 мар. 18:00

24 мар. Героев Обороны Одессы: 14_1

Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 мар. 18:00

24 мар. Головковская: 9

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

24 мар. 19:00

24 мар. Добровольского проспект: 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82

Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 мар. 18:00

24 мар. Добровольского проспект: 116, 118, 140, 148, 148А, 150, 152, 154, 156

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мар. 17:00

24 мар. Картамышевская улица: 28, 30, 30/1, 32/34, 35

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

24 мар. 19:00

24 мар. Княжеская улица: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33а, 33б, 34, 36, 38, 40

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 мар. 19:00

24 мар. Коблевская улица: 22

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 мар. 19:00

24 мар. Конная улица: 19, 21

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 мар. 19:00

24 мар. Конная улица: 11, 13, 18, 22

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 мар. 19:00

24 мар. Леси Украинки: 31, 31А, 33, 35

Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 мар. 18:00

24 мар. Люстдорфская дорога, Киевский р-н: 92, 92А- 51, 92-А/193, 92А7, 116, 116а, 118, 122, 124, 126, 128, 130, 130а, 130б, 132, 132а, 134, 136, 138, 138-Б, 140, 922

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 мар. 17:00

24 мар. Люстдорфская дорога, Киевский: 56в

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 мар. 17:00

24 мар. Махачкалинская: 1, 1А, 2, 3, 5

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мар. 17:00

24 мар. Марсельская: 32, 32_1, 32_3, 34, 36, 44

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мар. 17:00

24 мар. Марсельская: 38, 40

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мар. 17:00

24 мар. Новосельского улица: 25, 27, 29, 35, 37, 39, 46, 46а, 48, 50, 52

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 мар. 19:00

24 мар. Нежинская улица: 1, 3, 5

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 мар. 19:00

24 мар. Паустовского: 29гар

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мар. 17:00

24 мар. Пастера улица: 34

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 мар. 19:00

24 мар. Сахарова: 24, 26, 30, 34, 40, 44

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мар. 17:00

24 мар. Семёна Палия: 73, 73_1, 77, 77_1, 77_2, 83, 83_1, 83_2, 83_3, 93, 97, 99, 113, 113А, 113б, 120, 122, 126, 126_1, 130, 134

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

24 мар. 17:00

24 мар. Старопортофранковская улица: 43

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 мар. 19:00

24 мар. Терешковой Валентины, Малиновский р-н: 38, 40, 42, 44, 46

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

24 мар. 17:00

24 мар.

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