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Кому в Одессе 24 марта отключат свет

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24 марта в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.
25-й Чапаевской дивиз, Киевский район:  3/1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
24 мар.		 17:00
24 мар.
25-й Чапаевской дивизии, Киевский:  3/3, 6/1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
24 мар.		 17:00
24 мар.
4-я ст. Люст. дороги, автостоянка «Светофор»:  17/7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
24 мар.		 17:00
24 мар.
4-я ст. Люстдорфской дор., ГСК «Дюк»:  34А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
24 мар.		 17:00
24 мар.
Академика Заболотного:  79
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 9:00
24 мар.		 17:00
24 мар.
Академика Заболотного:  56, 56А, 57_1, 57_2, 58, 60, 62, 66, 66_1, 66_2, 67_1
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 9:00
24 мар.		 17:00
24 мар.
Академика Королёва:  20, 24
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
24 мар.		 17:00
24 мар.
Академика Филатова, Киевский р-н:  6, 6б, 8а, 10А, 12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
24 мар.		 17:00
24 мар.
Богданова переулок:  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
24 мар.		 19:00
24 мар.
Высоцкого:  11, 11А, 15, 17, 23
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 9:00
24 мар.		 17:00
24 мар.
Гайдара:  16, 18, 20
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
24 мар.		 17:00
24 мар.
Генерала Бочарова:  30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 75, 75
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 9:00
24 мар.		 17:00
24 мар.
Героев Обороны Одессы:  16, 18, 20
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
24 мар.		 18:00
24 мар.
Героев Обороны Одессы:  14_1
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
24 мар.		 18:00
24 мар.
Головковская:  9
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.		 9:00
24 мар.		 19:00
24 мар.
Добровольского проспект:  70, 72, 74, 76, 78, 80, 82
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
24 мар.		 18:00
24 мар.
Добровольского проспект:  116, 118, 140, 148, 148А, 150, 152, 154, 156
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 9:00
24 мар.		 17:00
24 мар.
Картамышевская улица:  28, 30, 30/1, 32/34, 35
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.		 9:00
24 мар.		 19:00
24 мар.
Княжеская улица:  20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33а, 33б, 34, 36, 38, 40
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
24 мар.		 19:00
24 мар.
Коблевская улица:  22
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
24 мар.		 19:00
24 мар.
Конная улица:  19, 21
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
24 мар.		 19:00
24 мар.
Конная улица:  11, 13, 18, 22
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
24 мар.		 19:00
24 мар.
Леси Украинки:  31, 31А, 33, 35
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
24 мар.		 18:00
24 мар.
Люстдорфская дорога, Киевский р-н:  92, 92А- 51, 92-А/193, 92А7, 116, 116а, 118, 122, 124, 126, 128, 130, 130а, 130б, 132, 132а, 134, 136, 138, 138-Б, 140, 922
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
24 мар.		 17:00
24 мар.
Люстдорфская дорога, Киевский:  56в
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
24 мар.		 17:00
24 мар.
Махачкалинская:  1, 1А, 2, 3, 5
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 9:00
24 мар.		 17:00
24 мар.
Марсельская:  32, 32_1, 32_3, 34, 36, 44
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 9:00
24 мар.		 17:00
24 мар.
Марсельская:  38, 40
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 9:00
24 мар.		 17:00
24 мар.
Новосельского улица:  25, 27, 29, 35, 37, 39, 46, 46а, 48, 50, 52
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
24 мар.		 19:00
24 мар.
Нежинская улица:  1, 3, 5
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
24 мар.		 19:00
24 мар.
Паустовского:  29гар
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 9:00
24 мар.		 17:00
24 мар.
Пастера улица:  34
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
24 мар.		 19:00
24 мар.
Сахарова:  24, 26, 30, 34, 40, 44
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 9:00
24 мар.		 17:00
24 мар.
Семёна Палия:  73, 73_1, 77, 77_1, 77_2, 83, 83_1, 83_2, 83_3, 93, 97, 99, 113, 113А, 113б, 120, 122, 126, 126_1, 130, 134
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 9:00
24 мар.		 17:00
24 мар.
Старопортофранковская улица:  43
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
24 мар.		 19:00
24 мар.
Терешковой Валентины, Малиновский р-н:  38, 40, 42, 44, 46
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
24 мар.		 17:00
24 мар.

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