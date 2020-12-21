Кому в Одессе 22 декабря отключат свет и газ

Во вторник, 22 декабря, некоторые одесситы останутся без газа и света.

Так, в связи с проведением аварийных и запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию, а из-за ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: сквер Шклярука прекратят газоснабжение.

Об этом сообщили АО «ДТЭК Одесские электросети» и Управление эксплуатации газового хозяйства города.

С 9:00 до 17:30 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:



№п/п Адреса отключения Кому отключат 1 ул. Красных зорь, 3/6; 4/6 население 2 ул. Красных зорь, 2а котельная ООО «Томатек»; топочная «Чайка» 3 Ванный пер., 1 котельная «Санторини» 4 Ванный пер., 1а котельная «Миконос» 5 Ванный пер.., 3а топочная Фитнесклуб 6 Ванный пер., 3а; 9; 9/2; 11; 13; 15;23 население 7 Ванный пер., 5 топочные «Золота куля»; ООО «Владимир и К» 8 Ванный пер., 5а топочныеі «Ненажера»; СМ; «Новая Швейцария» 9 Кордонный пер., 3; 3/1; 5а; 5/2; 5/3 население 10 Приморский пер., 3; 4/7; 5 населентие 11 Фонтанская дорога, 95/1; 95/2; 143; 143/1; 143/2; 143/3; 143/4; 143/5 население 12 Фонтанская дорога, 123 население; котельная; топочные «Тамер Альтунси»; ООО «Форекстил» 13 Фонтанская дорога, 143/3 котельная «Проминада»

Электроснабжение будет прекращено по таким адресам: