Кого в Одессе 1 июня оставят без света

1 июня в связи с проведением запланированных и аварийных работ многим абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. 1-й переулок Юннатов: 1, 3а, 3Б, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 9А, 10, 10а, 12, 12/1, 12б, 12б2

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 19:00

1 июня 1-й пер. Шишкина: 1, 2, 3, 5, 7

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 19:00

1 июня 1-й Равенства: 1, 2, 3, 4, 4а, 6, 8, 86, 98, 106, 197

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 19:00

1 июня 2-й пер. Шишкина: 1, 2А, 2Б, 2, 3, 4, 4а, 5, 8, 9, 9а, 9б, 10, 10а, 11, 11-А, 12, 12а, 12б, 13, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 19:00

1 июня 2-й Костанди: 2

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 19:00

1 июня 2-й Украинский: 3, 4, 5, 6

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 19:00

1 июня 2-й пер. Китобойный: 20, 20А, 22

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 19:00

1 июня 25-й Чапаевской дивизии, Малиновский район: 8, 10, 10/2

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 17:00

1 июня 3-й Костанді: 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 8/3

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 19:00

1 июня 3-й Украинский: 1а, 1б, 1в, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 19:00

1 июня 3-й пер. Шишкина: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 10, 10А, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 18, 20

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 19:00

1 июня Ивана Франко: 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 18а, 19, 19А, 20/1, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24, 25, 26

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 17:00

1 июня Ивана Франко пер.: 13

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 17:00

1 июня Академика Заболотного: 54, 54_1, 54_2, 56_1, 56_2, 56_3, 56_4, 57, 57_2, 58, 59, 59_1, 59_2, 63, 63_1, 66, 66_1, 66_2, 67, 67_1, 67_2, 71_1, 71_2, 79, 541, 542

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

1 июня 2:00

1 июня Академическая: 30А, 34В, 36, 37, 39/2, 47, 48В, 52А

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 19:00

1 июня Ахматовой: 6, 15, 17/19, 19, 19/2, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28/2, 30, 32, 32а, 32Б/1, 34, 34а, 34Б, 36, 38, 40

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 19:00

1 июня Высоцкого: 1, 3, 5, 5_1, 6, 7, 9, 10, 13, 16а, 18, 20, 21, 22, 22_1, 23, 23а, 25

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

1 июня 2:00

1 июня Большая Арнаутская: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 21, 23, 25, 27, 31, 37

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 19:00

1 июня Гайдара: 24, 30

Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 18:00

1 июня Гвардейская: 1, 2, 2а, 2б, 4, 4а

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 17:00

1 июня Генерала Бочарова: 57А, 57В, 61А, 65, 69, 71, 71_1

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

1 июня 2:00

1 июня Генерала Петрова, Малиновский р-н: 13, 15

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 17:00

1 июня Генерала Петрова, Малиновский р-н: 26, 28, 30

Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 18:00

1 июня Добровольского проспект: 112, 114, 122_1, 126, 126_1, 128А, 130_2, 130_3, 130_4, 130_5

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

1 июня 2:00

1 июня Канатная улица: 55, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 19:00

1 июня Кондрашина: 19, 19А, 21, 23/1

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 17:00

1 июня Космонавтов, Малиновский р-н: 17, 19/2, 19/3, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 191

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 17:00

1 июня Космонавтов, Малиновский р-н: 29, 29/1, 29/2, 31., 31/2, 33

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 17:00

1 июня Костанди: 21, 24, 25, 26, 27А, 28, 28А, 29, 31, 32, 32А, 32Б, 34, 34/Б-1, 34А, 34б, 34В, 36, 38, 38Б, 38В, 39, 40, 40А, 40Б, 40в, 41, 42, 43, 44, 45/2, 45А, 47, 48, 48/2, 48а, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 54А, 55, 56, 56А*, 57, 58, 60, 61, 62А, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 73, 75, 75Б, 75в, 77, 77А

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 19:00

1 июня Куприна: 26, 28, 28а, 28-Б, 28-В, 30, 30-В, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 34а/1, 34в, 35, 35а, 36а, 37, 37а, 37б, 37В, 37е, 38, 39, 39/1, 39/5, 39а, 40, 41, 41а, 42, 43, 43а, 43б, 44, 45, 45а, 46, 46а, 47, 48, 48а, 48б, 48в, 48д

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 19:00

1 июня Левитана: 19/3, 19/4, 19/5

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 19:00

1 июня Львовская: 52

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 19:00

1 июня Львовский пер.: 76

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 19:00

1 июня Малая Арнаутская ул.: 30

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 19:00

1 июня Марсельская: 32_1, 32_2, 36, 38, 40, 42, 46_2, 46_3, 48, 52, 461, 4814

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

1 июня 2:00

1 июня Новоукраинский: 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 19:00

1 июня Равенства: 2, 2А, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 40, 40А, 46А, 84

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 19:00

1 июня Сахарова: 20, 28, 36, 40, 42, 44

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

1 июня 2:00

1 июня Семёна Палия: 21, 93, 103, 105, 107, 109, 109_1, 109_2, 109_3, 111, 125, 125_1, 125_2, 125_3, 127, 129

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

1 июня 2:00

1 июня Сумская: 2, 4, 4а, 5, 11, 12, 13, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52/2, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 69/1, 69/2, 69а, 69б

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 19:00

1 июня Тимирязева: 72, 72/А, 72Б, 84в

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 19:00

1 июня Тульская: 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 19, 20, 21А, 21/3, 23, 23-Б, 25, 27, 27/4, 29, 29/2, 37/1, 37/Б, 141, 204, 211, 233, 234, 294

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 19:00

1 июня Фонтанская дорога, Киевский р-н: 129

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 19:00

1 июня Хаджибеевская дор.: 517

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 19:00

1 июня Харьковская: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12.12-А, 12а, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16/1, 16а, 18, 20

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 19:00

1 июня Шишкина: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 5а1, 5б, 5в, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15/1, 15/17, 15/17уч5, 15-174, 15-176, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 19/2, 19/83, 19А, 20, 21, 21а, 21а1, 21б, 21в, 21в2, 22, 24, 24А, 26, 28, 28а, 28б, 30а, 32а, 34, 34б, 36А, 38а, 39, 40а, 40Б, 41, 41а, 42а, 44а, 52, 73, 202, 211

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 19:00

1 июня Юннатов: 1а, 1Б, 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4А, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 12а, 14, 15, 1330

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 19:00

1 июня Ёлочная: 5/17, 5/2, 5/3, 36, 38, 38а, 42, 42/2, 44, 44а, 44Б, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 58В, 58-Г

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 9:00

1 июня 19:00

1 июня

Как сообщала Одесса News, работники АО «ДТЭК Одесские электросети» устанавливают платформы для гнёзд аистов, чтобы их соседство с энергообъектами было безопасным.

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