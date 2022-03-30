1 апреля в Одессе завершается отопительный сезон.

По этому поводу директор КП «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова сделала комментарий, размещённый на официальном сайте «Одесса» горсовета.



Отмечается, что руководителям предприятий всех форм собственности, на балансе которых находятся системы центрального отопления, поручено обеспечить отключение данных систем.

Коммунальному предприятию «Теплоснабжение города Одессы», руководителям предприятий, на балансе которых находятся системы центрального отопления и системы горячего водоснабжения, поручено начать выполнение планового ремонта согласно утверждённому графику.

Видео: «Одесса»

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