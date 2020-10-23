Тепло в дома одесситов будет поступать с понедельника, 26 октября

Сотрудниками одесских коммунальных предприятий и служб проводятся плановые работы по подготовке города к началу отопительного сезона.

Как сообщает официальный сайт города, тепло в дома одесситов начнут подавать уже в понедельник, 26 октября.

«Благодаря слаженной работе сотрудников КП «Теплоснабжение города Одессы» все котельные готовы к старту отопительной кампании: получены все необходимые акты, технические согласования и газовые номинации. Для проведения полного запуска системы в центральной части города потребуется около двух недель, в спальных районах – 7-10 дней», — говорится в сообщении.



Видео: «Одесса»