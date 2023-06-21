В Одессе начали подготовку к отопительному сезону: какие улицы будут перерыты

В рамках подготовки к отопительному сезону 2023/2024 гг. специалисты КП «Теплоснабжение города Одессы» проводят гидравлические испытания всех тепловых сетей, чтобы заблаговременно выявить непригодные к работе в зимний период участки трубопроводов.

В настоящее время ремонтные работы по замене трубопровода начаты по таким адресам:

ул. Добровольского, 76. Замена участка трубопровода диаметром 500 мм;

ул. Базарная/Екатерининская. Замена участка трубопровода диаметром 500 мм;

ул. В. Винниченко/Воробьёва. Замена участка трубопровода диаметром 325 мм;

ул. Генерала Петрова, 78. Замена участка трубопровода диаметром 108 мм;

ул. Инглези, 1/3. Замена участка трубопровода диаметром 500 мм;

проспект Небесной Сотни, 77. Замена участка трубопровода диаметром 159 мм;

ул. Василия Стуса, 2б. Замена участка трубопровода диаметром 89 мм.

После завершения работ по замене трубопроводов начнутся работы по изоляции труб и закрытию разрытых участков.

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