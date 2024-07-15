Одесские железнодорожники за полгода отремонтировали 3,3 тыс. вагонов

По итогам первого полугодия 2024 года в депо регионального филиала АО Укрзализныци «Одесская железная дорога» был отремонтирован 3321 грузовой вагон.

Об этом информирует филиал.

Из этого числа деповским ремонтом было отремонтировано 2743 вагона: 768 зерновозов, 718 полувагонов, 219 цистерн, 1038 единиц других типов вагонов.

Отмечается, что капитальным ремонтом было отремонтировано 578 вагонов: 29 зерновозов, 336 полувагонов, 82 цистерны, 131 — других видов вагоны.

Именно на Одесскую железную дорогу пришлось 32% всех вагонов, отремонтированных АО «Укрзализныця» в январе-июне 2024 года.

Одесса News информировала, что АО «Укрзализныця назначила поезд Интерсити №761/762 Киев-Одесса, который курсирует через день с 9 июля.

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