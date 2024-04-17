18 апреля будет отключена вода в центральной части Одессы

«Инфоксводоканал» обновляет водопровод по улице Ольгиевской в Одессе, что и станет причиной отключения воды в центральной части города 18 апреля.

Об этом сообщает Tеlеgram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что вместо стальной трубы, исчерпавшей предел эксплуатации, проложат более 600 метров современной полиэтиленовой трубы, срок службы которой составит не менее 50 лет.

Кроме того, будет установлена современная запорная арматура, которая в случае необходимости позволит в будущем проводить локальные отключения, устанавливать новые пожарные гидранты и колодцы.

Для проведения работ по переключению нового трубопровода 18 апреля с 09:30 до 23:30 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города: Торговая, Ольгиевская, Княжеская, Коблевская, Софиевская, пер. Ляпуновых, Старопортофранковская, Пастера, спуск Маринеско, пер. Валиховский, Конная, Новосельского, Университетская.

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