Кто в Одессе 13 декабря останется без воды и света

13 декабря некоторым потребителям Одессы отключат электро-и водоснабжение.

Как сообщает филиал «Инфоксводоканал», в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ по замене запорной арматуры диаметром 300 мм с 09:30 до 23:30 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

ул. Академика Филатова, 18-58/2,

ул. Малиновского, 1-49,

ул. Космонавтов, 2-10.

В этот же день в связи с проведением плановых и аварийных работ некотороым абонентам Одессы отключат электроэнергию, сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение будет прекращено по таким адресам:

2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 26, 28, 30А, 32, 34, с 09:00 по 18:00

3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 30, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37А, 37, 38, 39, 41, с 09:00 по 18:00

3-я линия Марии Демченко, 39, с 09:00 по 18:00

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 33А, 32А, 34А, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, с 09:00 по 18:00

5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 45А, 41А, 47А, 44А, с 09:00 по 18:00

6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 12, 47А, 16, 16А, 18, 14, 41, 43, 45, 47, 18А, с 09:00 по 18:00

7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 9, 10, 11, 12, 13, 11А, 10А, 10а2, 13А, 13Б, 17А, 14, 16, 18, с 09:00 по 18:00

Академика Заболотного улица, 44, 50, 52, с 08:00 по 17:00

Байдарочный переулок, 3, с 09:00 по 19:00

Дальницкая улица, 31, 31А, 37, 37А, 39, 41, с 06:00 по 22:00

Дача Ковалевского улица, 7/1, с 09:00 по 19:00

Заславского улица, 38, с 09:00 по 18:00

Кавказский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, с 09:00 по 19:00

Костанди улица, 126, 167А, 130, 132, 132А, 134, 136, 136А, 136Б, 139, 141, 141А, 143, 147, 147А, 128, 151, 153, 153/1, 155, 155А, 157, 157А, 159, 161, 163, 165, 165Б, 167, 149, с 09:00 по 18:00

Люстдорфская дорога, 142, 142/1, 142/2, 143, 144/1, 144/3, 146/1, 148, с 09:00 по 18:00

Малая Арнаутская улица, 110, 112, 119, с 09:00 по 18:00

Мичурина улица, 19, 19а, с 09:00 по 19:00

переулок Матросская Слободка, 2, с 09:00 по 19:00

Прокатная улица, 8, 10, 12, с 09:00 по 19:00

Светлый переулок, 1, 1Б, 2, 2А, с 08:00 по 21:00

Семёна Палия улица, 100, с 08:00 по 17:00

Старопортофранковская улица, 107, 109, 113, 115, 117, с 09:00 по 18:00

Тенистая улица, 2а, с 08:00 по 21:00

Тепличная улица, 3б, 4А, с 09:00 по 19:00

Черняховского улица, 3, 5, 7, 7А, 9, 11, 13, с 08:00 по 21:00

Шевченко проспект, 17, 17А, 17Б, 17в, 19, 21, 21А, 21Б, 21В, с 09:00 по 19:00

Якорный переулок, 3, 5, с 09:00 до 19:00.

Как сообщала Одесса News, ДТЭК «Одесские электросети» скорректировал график плановых работ, чтобы обеспечить больных Covid-19, подключенных к кислородным аппаратам дома, стабильным электроснабжением.

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