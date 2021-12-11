Житель Одесской области задушил всю семью знакомого — получил пожизненный срок

К пожизненному лишению свободы приговорён житель Раздельной Одесской области, жестоко лишивший жизни всю семью знакомого.

Об этом сообщает на своём официальном сайте пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что суд признал виновным ранее неоднократно судимого мужчину в преднамеренном тройном убийстве и воровстве.

В суде было доказано, что в октябре 2019 года, во время совместного употребления алкоголя по месту 47-летнего осуждённого между ним и его знакомым внезапно возник конфликт, во время которого злоумышленник начал душить потерпевшего кожаным ремнём и бить руками и ногами по голове и туловищу. В результате телесных повреждений человек умер. Его тело душегуб спрятал в сарае на своей территории.

Вечером этого же дня к убийце зашла мать погибшего в поисках своего сына. Она стала следующей жертвой — тот задушил и её.

После кровавой расправы, злоумышленник начал опасаться, что он может быть разоблачён отцом погибшего, который знал, что сначала его сын, а потом и жена пошли к нему в дом. Поэтому убийца сам пришёл домой к отцу убитого, задушил и его, украл мобильные телефоны и другое имущество семьи.

Прокуратура требовала для обвиняемого самого строгого наказания и Раздельнянский райсуд приговорил душегуба к пожизненному заключению.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2021 года в Одессе полицейские задержали лидера преступной группы и четырёх его подельников, неоднократно привлекавшихся к ответственности за кражи.

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