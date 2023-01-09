Зампред Одесской облвоенадминистрации внёс залог 3 млн грн и вышел из СИЗО

9 января заместитель Одесской областной военной администрации Олег Муратов внёс залог 3 млн. 220 тыс. гривен и вышел из СИЗО на время судебного процесса.

Об этом сообщают СМИ.

Как информировала Одесса News, в январе 2023 года СБУ задержала Олега Муратова по подозрению во взяточничестве. Он за 35 тысяч долларов обещал решить вопрос о закрытии уголовного производства, где фигурировал другой чиновник – его подчинённый. Топ-чиновнику объявили о подозрении по ч. 4 ст. 190 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники СБУ задержали топ-чиновника в административном здании облгосадминистрации во время передачи им полученных денег своему водителю. Следователи провели обыски по местам жительства фигуранта и в его автомобиле, где нашли более 45 тыс. долларов США, более 21 тыс. евро.

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