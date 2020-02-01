Одесские суды отклоняют иски к активистам по Летнему театру

Приморский суд Одессы отклонил четыре из 13 исков собственника строений Летнего театра — СП «Солинг» — к общественникам.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook один из ответчиков, активист Алексей Костржицкий, выигравший суд 30 января.

«Несколько дней назад происходило заседание суда, где «Солинг» пытался доказать, что Летний не относится к защищаемой законом части Городского сада — памятника садово-паркового искусства. В тоже время против нас (13-ти активистов. — Ред.) были поданы однотипные иски, требующие с каждого по миллиону гривен за то, что мы в марте 2019 года якобы «вчиняли погром та безлад» с имуществом фирмы», — отметил он.

Костржицкий назвал иски попыткой компании оказать давление на общественных активистов.

«Мы продолжим и дальше принимать все возможные меры, включая суды, чтобы заставить воровскую городскую власть расторгнуть этот кабальный договор аренды и обеспечивать содержание летнего театра за счёт бюджета города, а не путём строительства там восьмиэтажного ТРЦ», — написал активист.

Кстати. В 2019 году Пятый апелляционный административный суд отменил решение Одесского горисполкома о благоустройстве Летнего театра как концертной площадки, удовлетворив иск общественных организаций «Автомайдан» и «Зелёный лист» к мэрии.

Несмотря на то, что концертная площадка давно открыта и работает, экоактивисты продолжают настаивать на возвращении Летнего театра городу и обустройстве там единой с Горсадом парковой зоны.

Одесса News рассказывала о перспективах Летнего театра в Городском саду Одессы.

Фото: Facebook