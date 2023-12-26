Трёх псевдоволонтёров из Одессы подозревают в мошенничестве

Трое жителей Одессы в условиях военного положения решили нажиться на военнослужащих ВСУ, находящихся в зоне боевых действий и нуждающихся для выполнения боевых задач в автомобилях.

По сообщению пресс-службы Одесской облпрокуратуры, дельцы разработали преступную схему заработка, по которой, представляясь волонтёрами, звонили представителям власти и духовенства, в частности, военным капелланам, контакты которых находили в интернете, и под вымышленным именем предлагали передать безвозмездно на нужды ВСУ транспортные средства, которых на самом деле не имели.

При этом отмечали, что находятся за рубежом и просили перечислить на их банковские счета средства на топливо для заправки авто и последующей отправки их в определённые пострадавшими места.

«Представители власти и духовенства либо сами перечисляли средства, либо предоставляли контакты украинских защитников с передовой. Таким образом, псевдоволонтёры обманули 6 граждан на сумму более 130 тыс. гривен», — говорится в сообщении.

Для конспирации подозреваемые меняли сим-карты мобильных операторов, а имитируя перевозку транспортного средства, звонили из автомобиля одного из сообщников во время передвижения по Одессе.

После перечисления денег на указанные карточки, злоумышленники распределяли их между собой и тратили по своему усмотрению, таким образом легализуя полученные преступным путём средства.

Подозреваемые задержаны.

По ходатайству прокурора двум из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога около 1 млн грн и 1,5 млн грн соответственно, третьему — круглосуточный домашний арест.

Во время обысков по местам проживания и в транспортных средствах фигурантов изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, черновые записи с номерами банковских карт и с абонентскими номерами и анкетными данными потерпевших, деньги.

Одесса News информировала о задержании 40-летнего жителя Одессы, продававшего в интернете несуществующие смартчасы.

Фото: Одесская облпрокуратура

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