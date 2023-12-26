Зеленский провёл заседание Ставки: планы на следующий год и обеспечение Сил обороны

Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский 26 декабря провёл заседание Ставки, на которой обсудили планирование в следующем году и обеспечение Сил обороны.

Об этом глава государства сообщил в Теltgram.

Зеленский заслушал доклады Минстратегпрома, Минобороны, Генерального штаба. Обсудили распределение заказов, увеличение количества производителей.

«Сейчас уже сотни компаний задействованы в ключевых производствах, и я благодарен каждому предприятию, обеспечивающему нужный результат для наших воинов. 2024 год должен стать временем существенного роста внутреннего оборонного производства. Контрактование и бюджет обеспечиваем», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, особое внимание уделялось производству всех видов дронов, в частности FPV и боеприпасов к ним.

«Украина должна стать способной обеспечивать все необходимые потребности в дронах», — подчеркнул Зеленский.

Также Президент заслушал доклад Главкома и командующих направлений по ситуации на фронте: конкретные позиции, конкретные потребности.

«Благодарен нашим Воздушным силам за эффектное пополнение российского подводного Черноморского флота ещё одной посудиной. Не будет оккупантам ни одного спокойного места в Украине», — подчеркнул Зеленский.

Одесса News информировала, что Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря провёл предыдущее заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, одним из ключевых вопросов которого Ставки были производство дронов и поставка боеприпасов.

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