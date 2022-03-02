Геннадий Труханов: Мы готовы защищать Одессу!

Мэр Одессы Геннадий Труханов дал интервью центральному телевидению Болгарии BT.

Об этом сообщил официальный сайт города.

«Мы готовимся к защите города, готовятся к этому одесситы: строим баррикады, изготавливаем противотанковые ежи. Все одесситы вышли на улицу, записываются в территориальную оборону для защиты города. Военные занимаются своей работой. Моя задача сегодня — обеспечить безопасность мирного населения, обеспечить бесперебойную работу коммунальных служб. И мы справляемся!», — сказал Труханов.

Мэр Одессы также заявил: «Мы не звали сюда вооружённые силы РФ и не ожидали их. Мы расцениваем это как вероломное нападение на нашу страну. Мы будем защищать наш город, защищать его на каждом квартале и бороться за каждый дом! Мы готовы защищать Одессу. Мы не позволим никому увлекать нас!».

Видео и фото: «Одесса»

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